Napoli, 1-0 alla Pro Vercelli prima del Bayern: decide Osimhen

Unico neo di questa partita l'infortunio a Demme

Il Napoli vince di misura la seconda amichevole stagionale in Val di Sole. Gli azzurri battono la Pro Vercelli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida per 1-0 con gol di Osimhen. All'insegna della V di Victor questo ritiro in Trentino. Dopo le quattro reti alla Bassa Anaunia, arriva la quinta firma di Osimhen che è sempre più protagonista di questa prima fase di stagione.

Gli azzurri, pur essendo frenati dai carichi di lavoro, dimostrano organizzazione tattica e affidabilità atletica, tenendo sempre in pressione gli avversari, colpendo anche un palo con Zedadka e concludendo numerose volte in porta. Indicazioni ancora importanti per Spalletti in questo penultimo giorno in Val di Sole. Si è fatto male Demme uscito per infortunio dopo 18 minuti di Napoli-Pro Vercelli. Il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Prossima amichevole sabato 31 luglio in Germania col Bayern di Monaco.