Napoli, a fine stagione sarà addio con Callejon

Al termine della stagione, dopo sette anni, José Maria Callejon dirà addio al Napoli. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea come le trattative per il prolungamento del contratto dello spagnolo non siano andate a buon fine. Il club di Aurelio De Laurentiis ha infatti proposto all’esterno un’estensione dell’attuale accordo di un anno a quasi quattro milioni di euro, ma l’ex Real Madrid ha declinato l’offerta. Callejon vuole infatti tentare l’esperienza in Cina al Dalian Yifang, dove troverà il suo vecchio mentore Rafa Benitez, pronto ad accoglierlo a braccia aperte.