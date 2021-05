Napoli, a Firenze è altro film stavolta: successo per 2-0 e Champions ad un passo

Il Napoli espugna Firenze e a 90' è una grande impresa

Stavolta il Napoli a Firenze ha vinto e non come nel 2018 quando perse lo scudetto assistendo la sera prima in tv alla vittoria della Juve sempre contro l'Inter. La squadra di Sarri perse 3-0 ma l'undici di Gattuso ha mostrato oggi carattere e qualità a differenza di quel Napoli che si sgonfiò e perse il tricolore in albergo davanti alla tv. Il film del Franchi racconta di un Napoli che esulta per i tre punti conquistati che lo proiettano ad un passo dalla Champions League visto che basterà battere il Verona domenica al Maradona per guadagnarsi il pass per la più importante manifestazione calcistica europea. Gli azzurri la sbloccano nella ripresa: rigore concesso dopo una revisione al Var, Terracciano para la conclusione di Insigne che però segna sulla respinta. Poco dopo arriva il raddoppio con tiro di Zielinski deviato da Venuti. Il Napoli porta a casa una vittoria pesantissima per la Champions.