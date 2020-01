Napoli, accoglienza per l’ex Sarri: striscione polemico dei tifosi azzurri

Napoli-Juventus, big match della 21^ giornata di Serie A e non solo. Sarà la sfida dei grandi ex, in modo particolare la prima di Maurizio Sarri contro la sua ex squadra.Tante le polemiche sul ‘tradimento’ del tecnico, passato in bianconero dopo l’esperienza di una stagione al Chelsea, dopo aver lasciato la squadra partenopea.

Nella notte, i primi messaggio della sua ex tifoseria che non ha preso bene il trasferimento ai rivali. La Curva A ha esposto uno striscione all’esterno dello stadio San Paolo: “Sarri gobbo bastardo, sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande!!”. Una chiara presa di posizione da parte dei sostenitori azzurri contro l’ex allenatore. Siamo sicuro che l’accoglienza allo stadio non sarà da meno.