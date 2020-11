Napoli, addio ritiro estivo in Trentino: l’Abruzzo dà 6 milioni a De Laurentiis

Il Napoli dice addio al Trentino. La squadra partenopea che per anni ha svolto il ritiro estivo a Dimaro, adesso cambia località e regione. Dalla prossima estate infatti il Napoli si traferirà in Abruzzo e precisamente a Castel di Sangro dove la scorsa estate la squadra allenata da mister Gattuso ha svolto un mini ritiro. Saranno 6 i milioni che arriveranno nelle casse del club come riporta il comunicato della Regione Abruzzo: ”Nell’ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza, la Giunta Regionale dell’Abruzzo stanzia un milione e 220mila euro annui per gli esercizi 2021-2025 al Napoli Calcio”. All’interno del pacchetto di urgenti misure sanitarie la giunta abruzzese ha approvato una variazione di bilancio per coprire finanziariamente la convenzione firmata con il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. La convenzione prevede pure che alla Regione spettino 80 biglietti gratuiti per le partite, shooting fotografici e quattro palloni autografati.