Napoli, Allan: “Vincere a Firenze per prendere fiducia. Voglio conquistare un trofeo per entrare nella storia del club”

Debutto impegnativo per il Napoli, che sabato, nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A, farà visita alla Fiorentina. Ai microfoni di Sky Sport, per presentare la gara, si è presentato il centrocampista brasiliano Allan.

DEBUTTO – “Siamo pronti, ci siamo preparati bene. Speriamo di vincere a Firenze, sarebbe una grande iniezione di fiducia, anche se sappiamo che al Franchi sono sempre state gare difficili”.

GRUPPO – “Ho trovato un ambiente sereno, con una grande carica. Elmas? E’ fortissimo, giovane e con già grande esperienza. Anche Gaetano ci darà una grande mano”.

ROSA – “Se questo è il Napoli più forte nel quale abbia giocato? Sicuramente sono arrivati giocatori forti, che vanno ad aggiungersi a un gruppo di livello. Speriamo di fare una grande stagione e di toglierci delle soddisfazioni”.

MERCATO – “Sono sempre stato tranquillo, sono felice che non si sia parlato di me. Voglio dare il massimo con questa maglia e vincere un trofeo per entrare nella storia di questo club”.

RIBERY – “Se giocherà lui o Chiesa o chiunque altro sarà in ogni caso un avversario forte, altrimenti non giocherebbe nella Fiorentina”.