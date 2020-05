Napoli, allenamenti ripresi e Manolas subito k.o.

Brutte notizie in casa Napoli. Non appena tornati in campo alla ripresa degli allenamenti, subito un primo guaio fisico. Kostas Manolas si è fermato per un problema alla coscia destra. A renderlo noto è stata la stessa società azzurra attraverso un comunicato ufficiale apparso anche su canali social.

Da quanto si legge “Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra”. E sui tempi di recupero, il Napoli ha proseguito: “Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane”.