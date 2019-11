Napoli, altri problemi: danneggiata l’auto di Zielinski

Quarantotto ore dopo l’intrusione in casa Allan, altro episodio controverso di criminalità ai danni di un calciatore del Napoli. Questa volta è toccato al polacco Piotr Zielinski. Come riporta Repubblica, ieri mattina alcuni individui, ancora ignoti, hanno danneggiato l’auto del centrocampista polacco. Dopo aver infranto il finestrino dal lato passeggero hanno portato via lo stereo e il navigatore. Ad accorgersi del furto la moglie del calciatore, Laura, che si trovava con la macchina lungo la Spiaggia di Varcaturo in compagnia del cane per una passeggiata. Tornata all’auto, l’amara sorpresa e la chiamata al marito. Zielinski ha subito denunciato i fatti alla polizia.