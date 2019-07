Napoli, Ancelotti: “Ambiente giusto per esprimere tutto me stesso. James? Non è finita…”

Questa sera, direttamente dal ritiro di Dimaro Folgarida, ha parlato in esclusiva all’emittente campana TV Luna l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti: “Per me allenare il Napoli è una grande responsabilità e una grande motivazione, sono contento di tutto questo pubblico che ci segue con affetto e sacrificio. L’entusiasmo si alimenta con il comportamento della nostra squadra, bisogna avere calciatori disposti a tutto e i tifosi notano quanto siano attaccati alla maglia. Il senso di appartenenza è fondamentale, i ragazzi non devono mai mollare. I non napoletani possono avere senso di appartenenza? Certo, vi sono tanti esempi degli ultimi anni: Allan, Zielinski, Koulibaly, Mertens e via dicendo. Personalmente mi sento molto tifoso del Napoli, anche se per un allenatore è difficile dirlo. La scintilla è scattata dalla firma del contratto, nella prima stagione ho conosciuto meglio squadra, città e ambiente: in questo contesto riesco ad esprimere il meglio di me stesso”.

I tempi sono maturi per un trofeo? “Credo di sì, la motivazione è presente da parte di tutti. La vittoria però non deve essere rappresentata come un’ossessione, ma come un sogno da raggiungere insieme”. Il punto sulla trattativa per James Rodriguez: “Non mi risulta che sia fatta per il suo passaggio all’Atletico Madrid, il 99% delle voci di mercato sono false. Credo che la trattativa per il Napoli sia ancora aperta, ma non è l’unica. In compenso siamo molto vicini all’acquisto di Elmas, spero si concluda in fretta la trattativa. È un calciatore molto interessante”.

Come si può battere la Juventus? “Conta migliorare la qualità della rosa – ha proseguito Ancelotti -, non serve prendere il nome che scalda la piazza. Essa deve scaldarsi vedendo una squadra che gioca bene, e ripeto: il 31 agosto saremo pronti e competitivi. Il secondo posto non basta più, dobbiamo portare a casa qualcosa, a parlare di secondo posto mi viene la pelle d’oca”.