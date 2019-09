Napoli, Ancelotti: “Buon inizio, poi più concreti anche grazie a chi è entrato. Llorente è completo”

Diventano 6 i punti del Napoli in campionato dopo il successo per 2-0 contro la Sampdoria. Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Carlo Ancelotti, mister azzurro: “Buona partita da parte nostra soprattutto nella fase iniziale, nel secondo tempo siamo stati ancora più concreti, grazie anche alla freschezza di coloro che sono entrati in corso d’opera. In più non prendere gol è importante, ci dà un sospiro di sollievo. A volte ci prendiamo qualche rischio in difesa, non sarebbe bello per nessuno spazzare via il pallone, ma dobbiamo limare queste situazioni. Ruoto i centrocampisti? Possono giocare ovunque i vari Elmas, Zielinski, ecc. Oggi ho scelto Fabian Ruiz centrale per cercare maggiore fraseggio e palleggio, e per me Zielinski esterno è bravo a cambiare gioco, mette palloni precisi. Tutto dipende anche da come si mettono giù gli avversari”.

Su Llorente, autore di un assist appena entrato: “Giocatore completo, ha stazza importante ma gioca molto bene col pallone tra i piedi. In attacco abbiamo elementi vari, così abbiamo più soluzioni”.