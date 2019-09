Napoli, Ancelotti: “Dispiaciuti per il risultato, classifica non preoccupante”

Si è conclusa da poco la sfida tra Napoli e Cagliari. Il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ha espresso la sua opinione sulla prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport: “Siamo molto dispiaciuti per il risultato. La partita è stata ben giocata, abbiamo concesso poco. Siamo stati sorpresi nel finale per una trattenuta non fischiata. Abbiamo creato molto, colpendo due pali. Rimane un’ottima partita. Posizione terzini? Dipende dall’avversario e dalla sua disposizione. Siamo andati vicini al gol. Ritmo da amichevole? Dovreste chiederlo a Maran, secondo me lui direbbe di no. Sul gol è stato un errore della linea, ma non mi sembra giusto sminuire la nostra prova per un errore della linea. Si può sempre fare meglio. Bisogna stare attenti a non confondere le prestazioni con i risultati. Classifica? Non mi preoccupa. Koulibaly? Non so cosa abbia detto all’arbitro. Paradossale che ci sia stata un’ammonizione diretta quando il Cagliari è stata la squadra più aggressiva”.