Napoli, Ancelotti: “Doppia sfida con il Barcellona serve per valutare nostra condizione”

Sfide di grande fascino internazionale per il Napoli che negli Stati Uniti a cominciare da domani alle ore 1.30 italiane affronterà il Barcellona due volte. Queste in conferenza stampa le parole del tecnico Carlo Ancelotti. “Nelle ultime due amichevoli abbiamo giocato con personalità mi auguro che sia così anche con il Barcellona. Mi auguro che la squadra in queste due partite con i catalani possa ripetere le prestazioni delle ultime due amichevoli. Queste sfide con gli spagnoli sono importanti per valutare la nostra condizione anche perchè poi la Serie A è sempre più un campionato competitivo con diverse squadre che hanno rinforzato la rosa per fare bene in questa stagione”.