Napoli, Ancelotti: “Fatta buona prestazione, peccato il risultato. Pensiamo alla prossima gara…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro la Spal a Ferrara.

Un punto che non smuove troppo la classifica e che non permette agli azzurri di avvicinarsi alla Juventus e all’Inter, entrambe fermate da un pareggio contro Lecce e Parma. Il mister dei partenopei non fa drammi e commenta così a caldo il risultato dei suoi:

“Abbiamo fatto una buona prestazione, non abbiamo mai perso lucidità né preso ripartenze. Sicuramente c’è rammarico per il risultato, ma non per la prestazione. I risultati alla fine ci daranno ragione, saremo più fortunati la prossima volta. Le condizioni di Malcuit? Non so, credo abbia preso una botta al ginocchio. Non dobbiamo abbatterci perché c’è il turno infrasettimanale. Perché non gioca Ghoulam? Non è pronto”, ha concluso Ancelotti.