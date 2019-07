Napoli, Ancelotti: “Mercato? Il 31 agosto saremo perfetti, la società è competente…”

Dopo il 5-0 rifilato in amichevole alla FeralpiSalò, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Iniziano ad arrivare tutti i calciatori della nostra rosa, così la squadra comincia a definirsi nella sua completezza. Cerchiamo di consolidare ciò che avevamo provato l’anno scorso, provando un pressing più offensivo. Sul mercato ci pensa la società, abbiamo persone molto competenti che sanno bene cosa serve per rinforzare la rosa. Al 31 agosto saremo perfetti”.

Sull’attaccante classe 2000 Gaetano: “Lo stiamo provando anche da centrocampista, viene dal nostro vivaio ed è un ragazzo davvero interessante. Abbiamo per lui un occhio di riguardo proprio perché è cresciuto nel nostro settore giovanile”. Su Insigne, invece, autore di tre assist oggi pomeriggio a Dimaro: “Si trova a suo agio in quella posizione di esterno, ma per me può giocare in tutte le posizioni del reparto offensivo. Dev’essere volitivo e prendere iniziative come nel secondo tempo di oggi”.