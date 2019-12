Napoli, Ancelotti: “Momento delicato, sta durando troppo. Ora confronto per venirne fuori”

Il Napoli non guarisce, anzi crolla in casa contro il Bologna (una vittoria manca dal 2-0 al Verona del 19 ottobre). Ecco le parole dell’allenatore azzurro Carlo Ancelotti a Sky Sport: “Una squadra che non riesce a mantenere livello di applicazione e continuità che invece di solito in Champions abbiamo. Certamente il momento è molto negativo e delicato, tutti insieme faremo un confronto per capire come uscirne il più velocemente possibile. Poteva starci un periodo no, ma non così lungo. Dopo il match di Liverpool sembravano superate le fragilità, invece non è così. Sento la fiducia della squadra, insieme – ripeto – dobbiamo cercare di venirne fuori. Come fare? Bisogna trovare più continuità, magari con un assetto più compatto e ordinato com’è stato a Liverpool. Il primo tempo è stato abbastanza buono, ma comunque siamo rimasti troppo aperti. Il contrario rispetto ad Anfield”.

Sull’assunzione di responsabilità: “Giusto che gli allenatori siano responsabili, io mi prendo gran parte delle responsabilità, ma poi in campo ci vanno giocatori, che devono scendere in campo con più chiarezza, che dò io, ma poi bisogna che diano di più”.