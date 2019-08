Napoli, Ancelotti: “Prestazione insufficiente, occasione sprecata”

Si è conclusa la sfida tra Napoli e Juventus. Il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ha commentato la gara dell’Allianz Stadium ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un test non positivo perché per un’ora non abbiamo fatto nulla. Siamo rimasti in partita dopo il 3-0. La prestazione è stata insufficiente. La partita è cambiata perché sul 2-0 la Juve ha punto in contropiede e noi abbiamo controllato la gara. Lozano ha dato più peso in avanti. Abbiamo dato la possibilità alla Juve di prendere coraggio, Matuidi ha fatto un gran lavoro e Fabian è rimasto isolato. Questa è stata una chiave. Gli spazi per ripartire c’erano. Abbiamo tentato di pressare in avanti alzando un centrocampista su Pjanic. I gol sono nati a difesa piazzata. Con Ronaldo ed Higuain avevamo 8 giocatori in area e la marcatura dev’essere più stretta. Poi siamo arrivati con più frequenza ed abbiamo fatto male. Difesa? La fase difensiva non è un problema individuale, ma collettivo. Vuol dire che non ci stiamo sacrificando abbastanza. La Juve riesce sempre a trovare il 100%. Possiamo competere con loro, anche se abbiamo perso un’occasione. Abbiamo iniziato a giocare quando la partita era ormai persa. Koulibaly? In Nazionale troverà la condizione migliore”.