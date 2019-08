Napoli, Ancelotti: “Primi due gol irregolari. Per l’inizio del campionato saremo pronti”

Malgrado la sconfitta per 4-0, è un Carlo Ancelotti comunque soddisfatto quello che ha parlato al termine della gara amichevole contro il Barcellona. Il tecnico del Napoli, ai microfoni del sito ufficiale del club partenopeo, si è così espresso al triplice fischio finale.

FIDUCIA – “Sono soddisfatto di quanto la squadra ha espresso nelle due sfide con i blaugrana. Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene, poi siamo stati condizionati da due reti subite in fuorigioco ad inizio ripresa. Di fronte avevamo una grandissima squadra, è normale che poi abbiano preso il campo. I due gol non regolari, però, hanno cambiato il match. Oggi forse eravamo un po’ stanchi, visti i carichi di lavoro, ma restano comunque delle buone sensazioni: ripartiamo da qua per proseguire la preparazione in vista del campionato. Abbiamo un gruppo di qualità e ci faremo trovare pronti per il 24 agosto”.