Napoli, Ancelotti: “Ibrahimovic? Lo aspetto…”

Una doppietta di Arkadiusz Milik ha permesso al Napoli di superare il Verona nell’anticipo delle 18 dell’ottava giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti al termine del match.

SCORIE – “E’ un risultato importante, che serve a ripulire l’ambiente da alcune scorie. Nella ripresa abbiamo meglio gestendo bene la gara, mentre nel primo tempo abbiamo sofferto la loro intensità e la loro fisicità. Oggi però abbiamo dato un segnale di maturità. Milik? E’ un giocatore importante, ha avuto un problema che ha risolto da poco e adesso sta ritrovando condizione e fiducia. Il gol in nazionale è stata la svolta. Di Lorenzo? E’ una sorpresa, sa fare tutto con molta umiltà. Fa cose molto semplici che gli vengano bene. Noi abbiamo giocatori completi, che possono giocare in diverse posizioni del campo. Zielinski a sinistra può essere più efficace rientrando sul piede destro, così come Fabian Ruiz può esserlo a destra. Insigne? Abbiamo chiarito il giorno stesso che è andato in tribuna. La sua serenità è molto importante per tutto il gruppo, visto che è il nostro capitano. Ibrahimovic? Io lo seguo sempre con affetto, lo aspetto”.