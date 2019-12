Napoli, Ancelotti: “Serve una scintilla per svoltare. Ripresa positiva”

Si è conclusa la sfida tra Udinese e Napoli. Il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Nel secondo tempo c’è stata una reazione. Può rappresentare un buon segnale perché la partita si era messa male. Cerco di essere ottimista e penso che questa reazione sia positiva per uscire fuori dal momento negativo. Nel primo tempo eravamo lenti e involuti. Deve scoccare una scintilla per svoltare. E’ complicato. Martedì abbiamo una grandissima possibilità. Quella potrebbe essere una scintilla. Dobbiamo togliere l’apatia del primo tempo. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento. Quando si va bene è merito dei giocatori, quando va male è colpa degli allenatori… Questa squadra deve ritirare fuori il meglio di sé. Mercato? E’ ancora troppo lontano. In questo momento la preoccupazione prevale su tutto. Dobbiamo insistere lì. Abbiamo preso un gol… ridicolo. Sapevamo che Lasagna era forte in quelle situazioni. Abbiamo rubato qualche palla, ma siamo tornati indietro a palleggiare. Polveriera? Sento parlare di squadra spaccata, di metodi di allenamento blandi. Non c’è stato nessun problema, tanto che questa squadra sta bene fisicamente. Dobbiamo sistemare le cose sotto l’aspetto difensivo. Insigne? Non aveva fatto bene nel primo tempo. Non è il responsabile della prestazione del primo tempo. Ho cercato di cambiare assetto rinforzando l’assetto sulla sinistra con Lozano. Insigne si sente protagonista, ma ha gli stessi problemi degli altri. Gattuso al mio posto? Credo a quello che dice il presidente. Ha fiducia in me”.