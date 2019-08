Napoli, Ancelotti: “Spero che sia il Real Madrid a trionfare in Liga. Su de Jong…”

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, dopo il k.o. per 4-0 contro il Barcellona nell’amichevole disputata ieri in tarda serata, ha parlato non solo dei due gol irregolari e della pesante sconfitta ma anche del campionato spagnolo, lanciando un’altra frecciatina ai blaugrana: “Spero che sia il Real Madrid a trionfare nella Liga – ha detto ai microfoni dei media iberici -. Nella Liga ci sono sempre tre squadre molto forti, è sempre la stessa e non è cambiata. Al momento penso che l’Atletico Madrid e il Barcellona abbiano dimostrato qualcosa in più, ma spero che siano i blancos ad arrivare primi”. Qualche parola anche sull’ex Ajax Frenkie de Jong, affrontato da avversario nella doppia sfida con la formazione di Valverde: “Lo vedo come un grande centrocampista, che gioca in maniera molto tranquilla. Farà bene”.