Napoli, Ancelotti: “Stiamo migliorando. Scudetto? C’è voglia e convinzione di provarci”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Anch’Io Sport trasmissione in onda su Radio 1. Il tecnico di Reggiolo ha commentato le recenti prestazioni della sua squadra anche in ottica scudetto. Ecco le sue parole:

GOL – “Miglior attacco ma qualche problema in difesa? Fosse tutto perfetto adesso ci sarebbe da preoccuparsi. Rispetto alle prime partite siamo migliorati. Non solo la difesa ma tutta la squadra. Non è mai un problema individuale ma collettivo e lo affrontiamo da squadra”.

GRUPPO – “Rispetto a Sarri e Conte noi abbiamo l’esperienza di conoscerci? Chi lo sa. Vedremo. Sicuramente c’è la voglia di provarci e la convinzione di poterlo fare”. “Gap tra Inter e Juventus recuperato? Non so. Lo vedremo alla fine. Noi ci siamo. La mia squadra mi piace, mi piace molto. A livello di qualità e carattere”.

LLORENTE – “Llorente e non Icardi? Non so cosa possa dare più di Icardi perché non ho mai allenatore l’argentino. Posso dire che Llorente sa cosa deve fare. Può giocare molto bene in diversi momenti. Ha molta voglia ed entusiasmo e ci sta dando una grossa mano adesso”. E ancora su Icardi: “L’abbiamo valutato davvero. Ma ci sono tante cose in una trattativa. Sia da una parte che dall’altra. Contano entrambe le parti”.

SQUADRA – “Lozano? Può giocare in ogni posizione. Molto adattabile. Molto veloce e rapido”. “Turnover Meret-Ospina? Il primo è giovane, mentre il colombiano ha grande esperienza. Faccio turnover in generale solo perché tutti mi danno garanzie”.

JAMES RODRIGUEZ – “C’è stata la possibilità di prenderlo ma ci siamo scontrati contro la resistenza del Real Madrid. Ma il mercato è stato davvero un buon mercato”.

CALCIO – “A livello generale c’è più ritmo rispetto al passato. Ma ci sono diversi aspetti che stanno migliorando e cambiando”. “Se le squadre italiane vogliono crescere, bisogna valorizzare il marchio della Serie A. Occorre migliorare la qualità del campionato. Non solo l’aspetto tecnico, ma anche gli impianti. Se poi togliamo anche gli episodi di razzismo ce la faremo”.

RAZZISMO – E a proposito di razzismo: “Poco civili in Italia? Dobbiamo muoverci. Caso Dalbert? L’arbitro ha fatto bene a sospendere la gara”.

INFRASETTIMANALE – “Cagliari? Una squadra che si è rinforzata molto. Bisogna sempre stare attenti”.

CHAMPIONS – E sulla Coppa, dopo la vittoria contro il Liverpool: “Genk? Partito male ma come sempre le gare di Champions sono insidiose. Noi siamo partiti meglio dell’anno scorso e il girone è meno complicato. Possiamo passare il turno”.