Napoli, Ancelotti su Twitter: “Grande potenziale, abbiamo qualità”

Una partita folle, quella andata in scena ieri sera al Franchi tra la Fiorentina e il Napoli. Alla fine a spuntarla, con un clamoroso 4-3, sono stati gli azzurri, che hanno così risposto al successo della Juventus arrivato poche ore prima sul campo del Parma. Una prestazione che può far felice il tecnico Carlo Ancelotti, che dovrà però lavorare sulle disattenzioni difensive in vista del big match di sabato prossimo sul terreno dei bianconeri campioni d’Italia.

L’allenatore, su Twitter, ha espresso così la sua soddisfazione: “Ottimo lavoro. Questa squadra ha un grande potenziale, ha dimostrato la sua qualità. #ForzaNapoliSempre”.