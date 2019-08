Napoli, Ancelotti suona la carica su Twitter: “Possiamo provare a vincere lo scudetto”

Tutto pronto per l’inizio del nuovo campionato di Serie A. A inaugurare il torneo, questo sabato 24 agosto, ci penseranno Parma e Juventus che si sfideranno al Tardini alle 18, mentre poco dopo toccherà a Fiorentina e Napoli, alle 20.45, sfidarsi al Franchi. E proprio gli azzurri, insieme all’Inter, si candidano come principali antagonisti dei bianconeri nella lotta scudetto, grazie anche ai rinforzi arrivati in estate dal mercato. Un messaggio ribadito anche dal tecnico Carlo Ancelotti, che, nella mattina odierna, ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter ufficiale.

TWEET – “Gli obiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo scudetto. #ForzaNapoliSempre”.