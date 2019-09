Napoli, Ancelotti: “Tanta qualità là davanti. Llorente? Lo conosciamo bene…”

Netta vittoria, quella conquistata dal Napoli sul campo del Lecce. Gli azzurri si sono imposti per 4-1 grazie alla doppietta di Llorente ed alle reti di Insigne e Fabian Ruiz. Queste le parole del tecnico Carlo Ancelotti al termine del match.

SODDISFAZIONE – “All’inizio siamo stati leziosi, ma per il resto la prestazione è stata buona per tutti e novanta minuti. Llorente si è presentato molto bene, lo conosciamo, ma a me è piaciuto anche Milik. Il polacco ha giocato più defilato, mentre Fernando ha giocato più centrale. Hanno fatto tutti e due bene, si sono mossi con qualità. Davanti abbiamo molto potenziale e tanta varietà. Questa era una partita trappola, ma l’aver cambiato tanti uomini ci ha aiutato. Dovevamo mantenere l’attenzione e la squadra, da questo punto di vista, ha dato un’ottima risposta. Allan? Per noi è un giocatore importante. Juventus o Inter? Credo che i bianconeri ancora debbano uscire, sono ancora in fase di definizione. I nerazzurri sono invece una squadra già formata”.