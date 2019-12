Napoli, Ancelotti: “Una grande opportunità, grazie a tutti”

L’avventura a Napoli si è conclusa. Carlo Ancelotti non è più l’allenatore azzurro. Il tecnico emiliano è stato sollevato dal suo incarico nonostante la qualificazione della sua squadra agli ottavi di finale di Champions League. Ancelotti ha affidato ai propri canali social la sua riflessione sull’addio: “Tutti i miei ringraziamenti vanno al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli”.