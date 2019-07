Napoli, Ancelotti: “Vittoria inaspettata, l’approccio con il Liverpool è stato buono”

Molto soddisfatto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, dopo la vittoria per 3-0 contro il Liverpool in amichevole a Edimburgo. Ai microfoni di Sky Sport il mister partenopeo ha detto: “Sono felice per questa vittoria un po’ inaspettata, ma abbiamo giocato bene e avuto un buon approccio con fisicità diversa rispetto a quella del test precedente. Il Liverpool sono sicuro che in Champions League e in Premier farà tanta strada perchè è veramente forte. Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio. Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare scriteriatamente, siamo stati molto ordinati e sempre pronti a sfruttare il contropiede. In questo contesto il lavoro degli attaccanti è stato molto importante. Siamo dell’idea di fare una stagione migliore dell’anno scorso. Ma se non ci siamo depressi troppo dopo la sconfitta per 5-0 dell’anno scorso non ci esaltiamo troppo per questo 3-0. Finiamo la preparazione con il sorriso sulle labbra, pronti poi al campionato”. Il tecnico si sofferma poi sui singoli a partire da Insigne: “Visto oggi il calciatore che ha giocato così fino a dicembre. Poi ha avuto più difficoltà per varie ragioni, ma un Insigne così è fondamentale per noi”. Poi un commento su Callejon: “E’ una risorsa, che giochi al centro o a destra. Fa sempre tutto con una applicazione maniacale, è molto intelligente. Non fa fatica a giocare da centrocampista centrale. l’ho provato 15 minuti, pare che lo faccia da 15 anni”. Per finire Milik: “E’ ancora indietro rispetto ai suoi compagni avendo una struttura fisica diversa ma fa già progressi”. Sul mercato Ancelotti ha detto in conferenza stampa:”Stiamo cercando alcuni giocatori in questa fase di mercato. Nomi non ne faccio, ma ci sono delle possibilità interessanti. Pepè all’Arsenal? Non sono deluso”.