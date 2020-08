Napoli, Andrea Petagna positivo al Coronavirus

Dopo i casi scoppiati a Cagliari, Roma e Brescia anche il Napoli deve fare i conti con una positività riscontrata all’interno della rosa. L’incubo Coronavirus sta tornando prepotentemente anche nel mondo calcistico dopo che i giocatori si sono presi un periodo di vacanza dopo il tour de force del campionato.

PETAGNA POSITIVO AL VIRUS

In casa Napoli il giocatore in questione è Andrea Petagna e a comunicarlo è il club con una nota ufficiale: “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Il giocatore, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”. Lo stesso attaccante ha poi ringraziato tutti per i messaggi ricevuti: “Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto”.