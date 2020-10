Napoli-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Atalanta si gioca questo pomeriggio alle 15.00 di sabato 17 ottobre per la quarta giornata di Serie A. Primo anticipo del turno di campionato che inizia col botto di questo super match. La squadra di Gasperini, a punteggio pieno, fa visite agli azzurri di Gattuso.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Non ci saranno grosse novità di formazione nelle due compagini. Il Napoli si affida a Ospina in porta. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj in difesa. In mezzo al campo Fabian Ruiz e il nuovo acquisto Bakayoko saranno le dighe. Poi tris con Politano, Lozano e Mertens alle spalle di Osimhen. L’Atalanta col solito 3-4-2-1. Sportiello ancora tra i pali vista l’assenza di Gollini. Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa. Gosens a sinistra e Hateboer a destra sulle corsie laterali. De Roon e Freuler in mezzo. Malinovskyi e Gomez a sostegno di Zapata. Occhi anche a Muriel e al rientrante Ilicic che scalpitano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Ma per chi decidesse di godersi lo spettacolo della gara in streaming esiste anche un’altra opzione.

Infatti, tutti gli abbonati Sky potranno vedere live Napoli-Atalanta mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

Come ultima opzione, il match del San Paolo potrà essere visto anche in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.