Napoli-Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 30 ottobre

Napoli-Atalanta oggi 30 ottobre, fischio d’inizio alle 19,00. Si gioca al San Paolo il match valido per la 10^ giornata di Serie A tra azzurri e bergamaschi. Gara di vertice che vede le due compagini in lotta per la terza e la quarta piazza della classifica.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni – Qualche cambio di formazione per il Napoli di Ancelotti. Conferma in difesa per Meret tra i pali, Maksimovic e Koulibaly centrali e Luperto adattato a sinistra. In mezzo al campo Callejon e Insigne agiranno sulle corsie laterali mentre Allan e Fabian Ruiz al centro. In avanti Lozano e Mertens favoriti. Atalanta in cerca di un risultato importante. Gasperini si affiderà a Gomez, Ilicic e Malinovskyi anche se Muriel è in grande spolvero dopo il tris di domenica. Gollini in porta, Toloi, Djimsiti e Masiello in difesa. Hateboer, Gosens, De Roon e Freuler in mezzo al campo.

Napoli-Atalanta streaming e diretta tv – Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su pc o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Sarà possibile vedere la partita Napoli-Atalanta anche tramite Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare comprando uno dei pacchetti proposti.