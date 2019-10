Napoli avanti ma l’Atalanta lo raggiunge (2-2). Finale arroventato e rosso per Ancelotti

Bella partita al San Paolo tra il Napoli e l’Atalanta finita 2-2 con finale arroventato. I partenopei hanno iniziato forte e dopo una bella parata di Gollini su Milik è stato Maksimovic a portare in vantaggio gli azzurri. L’attaccante polacco si è poco dopo divorato il 2-0 e l’Atalanta è pervenuta al pareggio con Freuler al 41′. Nella ripresa match si è mantenuto divertente con le due squadre alla ricerca del vantaggio. Il Napoli ci è riuscito al 71′ con Milik che stavolta ha mantenuto la lucidità per battere Gollini e portare il Napoli sul 2-1. Poi è arrivato a pochi minuti dal termine il pareggio nerazzurro di Ilicic ma il Napoli ha protestato per un fallo precedente di Kjaer su Llorente. Espulso Ancelotti per proteste. L’Atalanta al 90′ ha avuto anche una buona occasione per vincere la sfida ma è stato bravo Meret. Finale 2-2 ma con coda di polemiche.