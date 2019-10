Napoli, Bagni: “Fabian Ruiz vale 80-90 milioni. In Spagna lo seguono ma…”

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Fabian Ruiz centrocampista della squadra di mister Ancelotti. «E’ completo e fa la fortuna di qualsiasi grande squadra. Non si può definire un regista in senso classico, ma di fatto il gioco del Napoli passa dai suoi piedi e dalla sua testa. A un’osservazione superficiale appare lento, ma è rapido soprattutto di pensiero e ha grande personalità. Carlo Ancelotti lo sta valorizzando al meglio, anche spostandolo di posizione per dargli più spazio, partendo dall’esterno. Come caratteristiche somiglia a Toni Kroos e secondo me può diventare ancora più completo del tedesco. Le squadra spagnole si sono svegliate tardi anche se adesso lo seguono ma il Napoli è stato bravo a precederle tutte. De Laurentiis lo ho comprato 30 milioni ma oggi ne vale il triplo 80-90 milioni».