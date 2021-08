Napoli batte 2-0 il Venezia. La Roma supera la Fiorentina 3-1

Più sofferta la vittoria del Napoli

Vittorie di Napoli e Roma nelle gare della sera della prima giornata di Serie A. Gli azzurri faticano più del previsto per avere la meglio dei lagunari. Match sbloccato nella ripresa: nel giro di una manciata di minuti il Napoli beneficia di due rigori. Insigne sbaglia il primo ma realizza il secondo con un tiro forte centrale. Poi raddoppia Elmas al 73'. Nel primo tempo, espulso al 23' Osimhen per una sbracciata su Heymans. Buon Venezia organizzato che ha perso per due ingenuità.