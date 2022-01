Napoli batte la Salernitana, lo Spezia supera la Samp. Pari Torino-Sassuolo

Debutto amaro per Giampaolo sulla panchina blucerchiata

Si sono concluse le partite di Serie A programmate con inizio alle 15 della 23a giornata. Il Napoli ha battuto 4-1 la Salernitana al Maradona: Bonazzoli risponde a Juan Jesus, poi segnano Mertens su rigore e, nella ripresa, Rrahmani e Insigne (anche lui su rigore). Salernitana in dieci. Sanabria-gol in Torino-Sassuolo, ma dopo tre legni granata pareggia Raspadori all'88'. Lo Spezia ha fatto suo il derby con la Sampdoria. Sblocca Verde al 69', poi rosso a Ekdal e la squadra di Giampaolo resta in inferiorità nel finale. Una sconfitta pesante per i blucerchiati che si inguaiano ulteriormente mentre l'undici di Thiago Motta raccoglie altra dose di entusiasmo.