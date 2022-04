Napoli batte l’Atalanta ed è capolista. Manita Udinese al Cagliari

Tre punti d'oro al Gewiss Stadium per il Napoli, che passa 3-1

Successo del Napoli al Gewiss Stadium vittorioso per 3-1 e Atalanta ko. Gli azzurri agganciano provvisoriamente la vetta aspettando Milan-Bologna di lunedì sera. In avvio ci prova Malinovskyi ma la sblocca Insigne su rigore, concesso per il fallo di Musso su Mertens. Pericolosi Freuler e Mario Rui, raddoppia Politano su assist del solito Insigne. Doppio tentativo di Scalvini e Boga, De Roon accorcia di testa ma la chiude Elmas nel finale. Nell'altra gara giocata alle 15, successo rotondo dell'Udinese che ha steso il Cagliari col punteggio di 5-1. Dopo essere passata in svantaggio (con il ritorno al gol di Joao Pedro), la squadra di Cioffi rimonta e poi dilaga. Beto torna al gol con una tripletta e con una prestazione super in coppia con Success. Quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Mazzarri.