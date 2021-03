Napoli beffato nel finale: Caputo salva il Sassuolo e fa 3-3

Era una delle gare più attese e Sassuolo-Napoli non ha deluso le aspettative. I neroverdi scappano due volte, ma vengono ripresi in entrambi i casi dagli azzurri, che sembrano piazzare il colpo del k.o. proprio all’ultimo minuto. Caputo salva la formazione di De Zerbi e riporta una parità che frena la marcia di entrambe le formazioni.

IL MATCH

Botta e risposta senza fine. La sfida tra Sassuolo e Napoli è ricca di colpi di scena. Al 10′ Caputo va al tiro, ma la conclusione viene smorzata in angolo. Poco dopo tocca a Berardi cercare il vantaggio, venendo chiuso in angolo da Meret. Il Napoli colpisce al primo affondo, ma il Var annulla tutto. Gli azzurri, invece, finiscono sotto al 34′ a causa di un autogol di Maksimovic, sfortunato nel deviare il pallone calciato da Berardi nella propria porta con un colpo di testa. Il Napoli trova la forza per reagire e riesce a pareggiare quattro minuti dopo con Zielinski, autore di un bel sinistro a giro. In pieno recupero nel primo tempo, però, un calcio di rigore di Berardi riporta avanti i neroverdi. Nella ripresa la squadra di De Zerbi sfiora la terza marcatura, ma prima Berardi colpisce la traversa e poi Caputo centra il palo. Gol sbagliato, gol subito: Insigne salta l’uomo e mette in mezzo per l’accorrente Di Lorenzo che fa 2-2. Regna l’equilibrio negli ultimi minuti fino al 90′: Haraslin atterra Di Lorenzo e l’arbitro assegna un rigore agli azzurri. Insigne spiazza Consigli e illude il Napoli. Sembra fatta, ma nel recupero un altro rigore riporta la parità. Haraslin viene steso da Manolas e Caputo dagli undici metri non sbaglia.