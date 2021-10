Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Osimhen contro Barrow

Napoli e Bologna si sfidano nel posticipo del decimo turno di Serie A

La decima giornata di Serie A si conclude con il posticipo tra Napoli e Bologna. Gli azzurri vogliono riprendere la marcia trionfale dopo il pari rimediato contro la Roma nell'ultimo turno, agganciando il Milan in testa alla classifica. Non sarà un compito semplice contro i rossoblu, che nella scorsa gara hanno tenuto testa proprio ai rossoneri pur avendo due uomini in meno, mostrando una buona tenuta atletica e un grande carattere. Sarà anche una sfida tra attaccanti, con Victor Osimhen pronto a trascinare gli uomini di Luciano Spalletti e Musa Barrow in cerca di conferme tra i felsinei di Sinisa Mihajlovic. Fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Queste le scelte di formazione fatte dai rispettivi allenatori: