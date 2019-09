Napoli-Brescia, le formazioni ufficiali

Una gara da non fallire. Dopo il ko a sorpresa contro il Cagliari, il Napoli, con il Brescia, dovrà cercare a tutti i costi di aggiudicarsi l’intera posta in palio per non perdere contatto dal duo di testa composto da Inter e Juventus, entrambe vittoriose nelle gare di ieri. Le rondinelle, reduci dal ko proprio con i bianconeri, cercheranno però di rendere la vita difficile alla squadra di Carlo Ancelotti.

Queste le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Llorente, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini.