Napoli, Bruscolotti: “Koulibaly colonna portante della squadra”

Il punto di vista dell'ex capitano del Napoli sulla squadra di Spalletti

IL MISTER - "Spalletti sta incidendo tanto. Ha svolto un gran lavoro dall’inizio, lavorando molto sulla pressione uomo a uomo. Gli infortunati stanno recuperando, ora potrà anche sbizzarrirsi . Subito propongono paragoni con Gattuso, ma bisognerebbe giudicare solamente per ciò che si vede. Assenza Curve al Maradona? Sono il cuore dello stadio, quando non ci sono manca sempre qualcosa. In altri posti guardiamo assembramenti assurdi, qui, invece, arrivano subito multe. Ho fatto un appello al presidente, dovrebbe aiutare in questa situazione. Se gli azzurri hanno più personalità? Il gruppo sta crescendo, e questo è, innanzitutto, sinonimo di compattezza e di voglia di fare. In rosa sono presenti individualità incredibili, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Insigne capitano come me? Ognuno ha il proprio carattere, inutile fare paragoni. Rinnovo? Speriamo che tutto si risolva per il meglio. Koulibaly pal’ e fierro? Anche in questo caso lasciamo perdere gli accostamenti, ma Kalidou è comunque una colonna portante di questa squadra e la difende col coltello fra i denti ogni partita. Un trascinatore, ama la città, e sono cose fondamentali. Gli errori possono starci, ma il rispetto, l’impegno e l’amore per la maglia non devono mai mancare”.