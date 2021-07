Napoli, brutte notizie per Demme: il comunicato sull’infortunio

La nota del club sul centrocampista

Sono queste le parole del Napoli sulle condizioni del centrocampista Diego Demme. Il numero 4 si era fatto male nel corso dell'ultima amichevole contro la Pro Vercelli dalla quale era stato costretto ad uscire dopo pochi minuti per via dell'infortunio. Restano da valutare, quindi, i tempi di recupero del giocatore. Spalletti non potrà fare affidamento su di lui per questa fase di preparazione e di conseguenza il debutto in campionato tra un mese è più che in forte dubbio. Gli azzurri giocheranno la prima sfida di Serie A contro il Venezia.