Napoli, buone notizie per il futuro: rinnovati i contratti di Elmas, Di Lorenzo e Mario Rui

In attesa di capire la rosa che Gennaro Gattuso avrà a disposizione per la prossima stagione, il Napoli annuncia alcuni rinnovi importanti che faranno contenta la piazza e lo stesso mister. Dopo aver acquistato Victor Osimhen dal Lille, ecco la conferma di tre pedine fondamentali per la squadra.

Napoli: rinnovo per Elmas, Di Lorenzo e Mario Rui

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito azzurro e sui canali social, il Napoli ha informato che ben tre calciatori hanno rinnovato il proprio contratto. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e il portoghese Mario Rui. “Il Napoli ufficializza i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui fino al 2025”, queste le parole della nota della società partenopea. Un buon punto di partenza per Gattuso con gli esterni di difesa confermati e il gioiellino macedone pronto a diventare sempre più protagonista.

