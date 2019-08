Napoli, Cagni sicuro: “De Laurentiis prenderà un big, Ancelotti è troppo sereno…”

Il Napoli piazzerà un importante colpo di mercato. Questa la convinzione di Luigi Cagni, che, intervenuto ai microfoni di Maracanà, ha così commentato i casi più caldi del momento.

NAPOLI – “Vedo Ancelotti troppo sereno, per me è sicuro che De Laurentiis gli prenderà un giocatore di primo livello, non Lukaku”.

HIGUAIN – “Gonzalo, tra gli attaccanti che ci sono in ballo nel calciomercato, è il più forte. Ho l’impressione però che si debba sentire leader e protagonista assoluto”.

JUVENTUS – “Vendi Rugani e poi rimani solamente con quattro difensori di ruolo? Dietro, inoltre, si può giocare anche a tre”