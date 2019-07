Napoli, Callejon: “Manca poco per arrivare a vincere qualcosa, da anni continuiamo a crescere”

Non solo mister Ancelotti e Zielinski, anche l’esterno offensivo José Maria Callejon ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in amichevole del Napoli per 5-0 sulla FeralpiSalò: “Abbiamo già fatto 12-13 giorni di ritiro e si inizia ad intravedere qualcosa, non guardiamo molto al risultato ma alla prestazione e alle idee messe in campo – ha detto ai microfoni di TV Luna -. Le sensazioni sono positive, da anni cresciamo costantemente e siamo diventati più forti in Europa. Manca poco per vincere qualcosa, bisogna continuare a lavorare così e speriamo che arrivi presto qualcosa di bello. Serve dare tutti il 101%, abbiamo fiducia che possa accadere presto”. L’obiettivo personale: “Lavorare come sto facendo ora, intensamente, dando il mio contributo alla squadra. Voglio dare il massimo per giocare al meglio ogni partita”.