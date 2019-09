Napoli: Callejon verso il rinnovo, Mertens invece…

Un inizio di stagione ricco di gol, quello vissuto fin qui dal Napoli. Gli azzurri, dopo aver espugnato per 4-3 il Franchi di Firenze, sono stati sconfitti con lo stesso punteggio dalla Juventus nel big match dello Stadium. Tra le bocche da fuoco della formazione di Carlo Ancelotti vi sono anche Josè Maria Callejon e Dries Mertens, entrambi però in scadenza di contratto.

FUTURO – Mentre per lo spagnolo sarebbe pronto un rinnovo biennale, il belga, secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, sarebbe vicino all’addio. Il giocatore sarebbe infatti tentato da un’esperienza in Cina, dove a corteggiarlo ci sarebbe il Dalian Yifang di Marek Hamsik. Per Mertens si tratterebbe di un addio dopo ben sette anni.