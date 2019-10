Napoli, carica Koulibaly: “Obiettivo scudetto. Champions? Qualifichiamoci al più presto…”

Direttamente dal ritiro della sua nazionale, che oggi affronterà il Brasile, Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli, ha parlato di diversi temi d’attualità ai media locali. Dal mercato, alla stagione con gli azzurri e, soprattutto, degli obiettivi suoi e del club partenopeo.

In senegalese si è soffermato sulla lotta scudetto e sulla sua ambizione di vincere con la maglia del Napoli: “L’obiettivo è vincere lo scudetto battendo i migliori, anche se quest’anno sarà più difficile perché tutti si sono rinforzati e la competitività del campionato è aumentata. La Juventus, in ogni caso, resta la squadra da battere”, ha detto Koulibaly. “L’avvio di campionato? Non è stato dei migliori, ma dobbiamo migliorare. Anche per avvicinarci alla Juventus”.

CHAMPIONS E MERCATO – Tema caldo anche il girone di Champions dove il Napoli ha frenato dopo il trionfo nella prima uscita contro il Liverpool: “Vogliamo qualificarsi il prima possibile. Dopo la vittoria col Liverpool abbiamo pareggiato col Genk, siamo dispiaciuti per la mancata vittoria ma anche questo fa parte del calcio”. E sul futuro e le voci di mercato, il centrale ha detto secco: “Ci sono abituato, escono tante notizie in cui si parla della mia partenza, ma in questo momento il mio obiettivo è vincere con il Napoli, del resto non mi interessa…“.