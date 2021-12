Napoli c’è: Elmas piega il Milan e fa esultare anche l’Inter a +4

Sfida intensa a San Siro con gli azzurri che hanno portato a casa i tre punti

La 18^ giornata di Serie A si è chiusa con il big match di San Siro tra Milan e Napoli vinto dai partenopei per 1-0. Esulta l'Inter adesso a + 4 sulle due squadre e festeggia il titolo di campione d'inverno con un turno di anticipo. Elmas sblocca subito di testa, poi Zambo Anguissa manca il raddoppio. La reazione rossonera arriva da Ibra che sfiora il pari dopo il quarto d'ora. Anche Florenzi va a un soffio dal gol, mentre nella ripresa si rende pericoloso ancora lo svedese e poi Giroud. Al 90' Kessié firma l'1-1, ma l'arbitro va all'on field review e annulla per offside. Il Napoli torna a vincere fuori e non succedeva dalla vittoria di Salerno. Milan invece che non vince in casa col Napoli dal 2014.