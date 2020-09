Napoli, che batosta: arriva il comunicato sull’infortunio di Insigne

Piove sul bagnato in casa Napoli. La vittoria netta per 6-0 contro il Genoa è passata in secondo piano dopo i 14 casi di positività registrati tra le file dei rossoblù. Ora a rischio c’è la trasferta di Torino contro la Juventus, match in programma domenica sera alle 20.45.

INSIGNE KO, FUORI IN MESE

L’altra brutta notizia riguarda Lorenzo Insigne. L’attaccante è uscito al 23esimo durante la partita con il Genoa per un problema fisico e martedì è arrivato il comunicato riguardo le sue condizioni. Una vera e propria doccia gelata per Gattuso: “Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro“. Il giocatore azzurro dovrà stare fuori almeno per un mese saltando di fatto le gare con Juventus, Atalanta e Benevento.