Napoli, ciao Trentino: ritiro in Abruzzo tra Roccaraso e Castel di Sangro

Dopo sette anni di fila, il Trentino non potrà riabbracciare il Napoli in estate. Pare infatti che il club partenopeo abbia modificato la programmazione della nuova stagione 2020/21. Novità dovuta alle difficoltà provocate dal Covid-19 e dalla conseguente sospensione dell’attiva calcistica. Dunque arrivederci Dimaro, visto che la ripresa del campionato fissata per settembre impedirà al Napoli di rispettare gli accordi con il comune trentino per un problema legato, ovviamente, alle nuove date ma, soprattutto, alla durata più breve dell’eventuale soggiorno. Le nuove sedi per il ritiro sono in Abruzzo a Roccaraso e Castel di Sangro. Aurelio De Laurentiis accompagnato dal presidente della regione Marsilio, dagli assessori Febbo e Liris, dal presidente della FIGC Gravina e dal sindaco di Castel di Sangro Caruso ha visionato lo stadio Patini. I tantissimi tifosi abruzzesi – scrive Rete8.it -sperano in una fumata bianca per far sentire il loro calore alla squadra di Gennaro Gattuso.