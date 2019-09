Napoli, Ciciretti dimenticato. L’agente sbotta: “A gennaio vedremo cosa fare…”

Fa parte della lista dei 25 calciatori convocabili ogni giornata in campionato, ma Amato Ciciretti non ha mai ricevuto neppure una chiamata da Carlo Ancelotti per prendere parte ad una sfida del Napoli.

Approdato nella società partenopea nel gennaio del 2018 dopo essersi messo in mostra con la maglia del Benevento, il classe ’93 non ha mai indossato la divisa azzurra in gare ufficiali. Dopo i prestiti a Parma e Ascolti, nel corso dell’ultima sessione di calciomercato sembrava destinato a tornare nel club marchigiano, ma il suo trasferimento è saltato quando sembrava ormai tutto fatto.

VIA – Adesso, da capire cosa ne sarà del suo futuro. Finito nel dimenticatoio del Napoli, Ciciretti potrebbe attendere il mercato invernale per andare via. A confermarlo è stato il suo agente, Vincenzo Pisacane, che parlando ai microfoni di Radio Marte, ha spiegato qual è la situazione del proprio assistito. “Ciciretti si allena con il Napoli ma a gennaio ci guarderemo intorno e in base allo spazio che avrà avuto prenderemo una decisione. Nel corso della sessione di mercato doveva andare all’Ascoli, era tutto fatto fino a 15’ dalla fine, poi tutto si è bloccato perché il club non è riuscito a vendere il giocatore che avrebbe dovuto fargli spazio”.