Napoli, cinque gol alla FeralpiSalò: Verdi sugli scudi, a segno anche Manolas

Dopo la sconfitta contro il Benevento, il Napoli rialza la testa nel ritiro di Dimaro e rifila cinque “schiaffi” alla FeralpiSalò, squadra che milita in Serie C. Ancelotti ha scelto di schierare i suoi con il 4-2-3-1 con Insigne, Younes e Callejon dietro all’unica punta Mertens (Milik out per un problema fisico). All’esordio con gli azzurri Kostas Manolas, ed è proprio l’ex Roma a segnare il gol del vantaggio dopo 6 minuti: Mario Rui batte una punizione, il greco stacca imperioso e porta avanti i suoi. Il Feralpi si fa vedere con Ferretti, per il resto gli azzurri dominano, senza però andare oltre il minimo vantaggio nella prima frazione. Tanti, come di consueto, i cambi al 45′: entrano gli uomini mercato Verdi e Tonelli ed entrambi segnano i gol per il Napoli. L’ex Bologna fa doppietta, il difensore invece fa il 3-0 momentaneo in gioco aereo. Il gol della manita lo realizza l’ex Cosenza Gennaro Tutino, gettato in mischia nel finale, bravo a segnare sul terzo assist di giornata di Insigne. Il Napoli ora sfiderà la Cremonese mercoledì, sempre a Dimaro, alle 17.30.