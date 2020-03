Napoli, contro il Coronavirus Insigne lancia un coro…speciale

In queste ore di difficoltà sono tanti gli italiani che sono usciti sui balconi a cantare. Un modo come un altro di mostrare coraggio e unione. Da ogni parte d’Italia sono spuntati video di persone che cantavano insieme l’inno di Mameli, ma anche canzoni di stampo popolare.

NAPOLI – Il Napoli ha voluto dare vita ad un personalissimo hashtag: #HaDaPassaANuttata e lo stesso club ha chiesto ai cittadini di uscire sui balconi intonando il famosissimo coro “Un giorno all’improvviso…“. Il promoter dell’iniziativa non poteva essere che Lorenzo Insigne, capitano della squadra azzurra. Il coro è diventato ormai must allo stadio San Paolo e ora i tifosi lo potranno usare anche per farsi forza in un momento così delicato. Su Twitter il numero 24 del Napoli ha postato la sua personalissima performance.